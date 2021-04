Marco Mazzocchi: «Mi hanno multato ma non mi sono intimidito». La polemica sulla divisa con Michela Murgia

«Ieri la polizia mi ha fermato perché con lo scooter sono da incosciente passato col rosso. Mi hanno chiesto con tono "ruvido" dove andassi così di corsa per rischiare la mia e la altrui vita. Non mi sono intimidito. Ho firmato il verbale, ringraziato. E pagato la multa». Così il giornalista e conduttore televisivo Marco Mazzocchi su Twitter risponde alle parole pronunciate ieri da Michela Murgia a Otto e Mezzo.

Ieri la Polizia mi ha fermato perché con lo scooter sono da incosciente passato col rosso.

Mi hanno chiesto con tono "ruvido" dove andassi così di corsa per rischiare la mia e la altrui vita.

Non mi sono intimidito.

Ho firmato il verbale, ringraziato.

E pagato la multa.#Murgia — Marco Mazzocchi (@officialmaz) April 29, 2021

Una nuova polemica che fa seguito a quanto dichiarato settimane fa dalla scrittrice riguardo il suo essere intimorita dagli uomini in divisa come il generale Francesco Figliuolo. Ieri dalla Gruber la Murgia ha raccontato un episodio che l'ha vista protagonista in una stazione. «La scorsa settimana sono andata a prendere un treno e un poliziotto che doveva controllarmi l’autocertificazione mi ha chiesto se avessi paura della sua divisa - ha detto la Murgia - Alla domanda del poliziotto ho risposto: "fino a dieci secondi fa non ne avevo, ne devo avere?". Lui mi ha detto: "vada vada che è meglio"».

«È una cosa che dovrebbe succedere? - si è chiesta la Murgia - Un poliziotto in servizio può fermare una cittadina? Mi ha riconosciuta perché sono stata additata come una persona che aveva offeso tutte le uniformi d’Italia. In quella situazione ero una cittadina comune che cercava di prendere un treno. Il poliziotto doveva controllarmi l’autocertificazione e basta. Se lei non vede la dinamica di intimidazione, io la vedo»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 14:13

