Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non si dà pace, la mamma del piccolo, morto ieri a, nel Mantovano, fra le fiamme appiccate alla casa dal padre. La donna, di orgine slovacca, ha scritto su Facebook: «Riposa in pace, cucciolo mio bello. Eri un angelo e adesso lo sei nel vero senso della parola. La mamma ti porterà sempre nel cuore, amore mio meraviglioso».In un post apparso alcune ore prima, la donna sembra rivolgersi al maritocon una frase piena di rabbia: «Maledetto ba*** spero tu bruci all'inferno». L'uomo avrebbe dato fuoco all'abitazione perché la moglie intendeva lasciarlo. I dissapori tra i due, infarciti di liti violente, andavano avanti da tempo. Le cose erano precipitate quando, dopo l'ennesima lite, il giudice aveva proibito al marito di avvicinarsi all'abitazione e la moglie, decisa a separarsi, era stata condotta in una casa famiglia per sottrarsi alle percosse del coniuge.