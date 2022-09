Marche, nuova emergenza: mareggiate e raffiche di vento fino a 97Km/h. Paura e ancora danni FOTO

Una violenta mareggiata si sta abbattendo anche a Portonovo (Ancona). Onde alte diversi metri che sferzano le strutture dei locali lungo la costa e che nel giro di poco tempo hanno fatto scomparire il tratto di litorale. Una situazione che si sta verificando lungo tutta la fascia adriatica marchigiana e che sta mettendo a dura prova il lungomare, con raffiche di vento che per esempio a San Benedetto hanno raggiunto anche i 97km all'ora.

Vento fino a 97Km/h lungo la costa marchigiana

Il forte vento ha causato lo sradicamento di numerosi alberi in tutta la regione, da Pesaro ad Ascoli. Situazioni critiche anche nel Maceratese e in provincia di Fermo. In particolare a Jesi una grossa pianta è piombata su due auto che stavano transitando: fortuntamente gli occupanti ne sono usciti illesi, ma è stato un vero miracolo.

Monteprandone, strade bloccate

Il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi ha invitato tutti i concittadini a rimanere a casa fino a quando il forte vento non sarà cessato. «Le strade provinciali per Ragnola e il tratto in zona Santa Maria delle Grazie non sono percorribili».

Cingoli

Porto Recanati

Scossicci

Sant'Elpidio a Mare

