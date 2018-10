Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un piccone e una corda per uccidere Manuel Careddu , il 18enne di Macomer scomparso e di cui si sta cercando il corpo in Sardegna, ucciso per un. I quotidiani sardi hanno pubblicato oggi alcune frasi delle intercettazioni nella vicenda del delitto di Manuel, il cui cadavere gli inquirenti stanno cercando sulle rive del Lago Omodeo, nella zona di Oristano.Alcuni oggetti utilizzati, secondo quanto detto nelle intercettazioni, sarebbero, anche se «troppo grossa per strozzarlo», ed«da nascondere sotto la felpa». Spunta poi anche un'altra arma,che poteva servire per eliminare altre persone ritenute scomode, o per difesa personale: nel mirino sarebbe finita anche la mamma di Manuel,, che sta andando avanti nella sua battaglia per sapere dove sono stati sepolti i resti di suo figlio, scrive La Nuova Sardegna.Manuel Careddu, 18 anni, era scomparso l'11 settembre scorso: per il suo presunto omicidio, cinque persone sono in carcere, tre ventenni e due minorenni di Ghilarza e Abbasanta. I cinque giovani sono accusati di: il corpo del giovane non è stato ancora trovato, ma le autorità stanno continuando le ricerche nel Lago Omodeo tra Ghilarza e Soddì. I tre ventenni,sono in carcere a Massama, un ragazzino minorenne di Ghilarza è nel carcere minorile di Quartucciu, mentre la ragazza 17enne di Macomer (residente ad Abbasanta), unica donna coinvolta, sarà trasferita in un carcere minorile della Penisola.