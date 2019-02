di Alessia Strinati

Dopo glisubito dopo aver sparato aa Roma hanno iniziato ad esultare e ridere, così racconta una, che ha poi permesso di incastrare i due autori della sparatoria. «Ci prendiamo tutta la piazza», avrebbero affermaro prima di scoppiare nelle risate, «è nostra». Intanto però Manuel non potrà più camminare.A premere il grilletto è stato Marinelli, mentre Bazzano continua a ripetere che non sapeva nemmeno che il suo amico aveva con sé una pistola. Poco prima era nata una discussione un un pub, i due avrebbero nascosto la pistola nel terreno circostante al locale per tirarla fuori durante l'inseguimento. Ad aiutare gli inquirenti è stata una testimone, una donna che passava in auto con un'amica che ha prima sentito i colpi di pistola e poi i due scappare in motorino tra grida e risate. Ha descritto i due ragazzi senza casco e gli agenti sono stati in grado di individuarli.Si crede che Lorenzo Martinelli e Daniel Bazzano siano in contatto con ambienti criminosi che possano offrire loro protezione. Sul caso di sono molti punti da chiarire, che fanno pensare al coinvolgimento di altre persone . Lorenzo Marinelli è il nipote del boss Stefano, morto a gennaio 2017 in carcere: i Marinelli sono legati con il potente clan di camorra degli Iovine e dei Guarnera, che controllano i traffici ad Acilia, per questo si crede che nei loro reati ci sia l'aggravante mafiosa