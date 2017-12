Manovra, dal Pd arriva l'emendamento salva ambulanti: tutto rinviato al 2020

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'applicazione totale della direttivasugli ambulanti anche in Italia? Tutto rinviato, dopo l'approvazione di undelda parte della Commissione Bilancio della Camera.L'emendamento prevede che «al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni del commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre è prorogato fino a tale data».