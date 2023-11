Violenza donne, il corteo di «Non una di meno» attraversa Roma

Sono 500mila, secondo «Non una di meno», le persone scese in piazza a Roma contra la violenza sulle donne. Dopo aver riempito il Circo Massimo, un corteo ha attraversato il centro di Roma passando per il Colosseo per giungere in piazza San Giovanni.

Giornata contro la violenza sulle donne, «bruciamo tutto, siamo in 500mila»: marea fuscia al Circo Massimo

Durante la manifestazione numerose le iniziative e le coreografie organizzate da Non Una Di Meno e da altre associazioni femministe per chiedere lo stop alla violenza sulle donne e al femminicidi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 20:02

