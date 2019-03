L'altra figlia di Massimo Gandolfini, Loretta, in linea con le idee del padre, si è presentata tra i partecipanti alla Marcia della famiglia che oggi conclude il Congresso internazionale di Verona. Loretta Gandolfini ha salutato il padre, alla testa del corteo partito da Piazza Bra, spingendo una carrozzina con due figli, e il terzo dentro uno zainetto portato sulle spalle. Alle domande dei giornalisti sulla scelta della sorella, Maria, che ieri aveva preso parte ieri alla manifestazione femminista, in aperto contrasto con le convinzioni del genitore, ha detto: «Ognuno fa le sue scelte, e devono essere rispettate».



Una dozzina di esponenti di Forza Nuova si è aggregata al Corteo per la famiglia che sta attraversando il centro di Verona. Invitati dalla Questura a non esporre segni distintivi, i militanti della formazione di estrema destra hanno indossato delle camice bianche, e formano un gruppo davanti a tre grandi cartelli intitolati «Dio», «Patria», «Famiglia».

Ultimo aggiornamento: 14:36

Una nuova giornata di manifestazioni a Verona . È partito da Piazza Bra il corteo finale del Congresso delle Famiglie di Verona. Nel salotto cittadino si sono radunate circa 10 mila persone, secondo le prime stime delle forze dell'ordine, che riempiono metà dello spazio della Bra. I manifestanti sfileranno lungo le vie del centro, per tornare sotto il palco davanti al palazzo comunale. Tra le tante bandiere, quelle di Alleanza cattolica, dei Giuristi per la vita, del Movimento per la vita, gruppi mariani e devozionali e pro-vita.Al termine, dal palco vi saranno i saluti del sindaco di Verona, Federico Sboarina, dell'assessore regionale veneto Elena Donazzan, di Massimo Gandolfini e degli organizzatori. Presente al corteo anche il senatore Davide Pillon.