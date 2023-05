Maltempo, Sofia ed Erica poliziotte eroine: si gettano in acqua per salvare due uomini intrappolati in un furgone

di Redazione web

Non hanno esitato un attimo, nonostante il grande pericolo. Erica e Sofia, due agenti della polizia locale di Riccione, Misano e Coriano si sono gettate in acqua per salvare due uomini rimasti intrappolati nel furgone sommerso dall'acqua in un sottopassaggio. Sofia Pompili e Erica Leonardi Cambrini sono le due donne, che erano in turno, quando in strada hanno visto l'acqua sommergere un veicolo che non poteva muoversi, con dentro due passeggeri.

Morti per il maltempo in Emilia-Romagna, chi erano e cosa sappiamo delle vittime

Senza paura

«Le due colleghe hanno visto che quel furgone si stava avventurando in un punto pericoloso – racconta la comandante Macini – hanno urlato loro di bloccarsi, di non entrare. Ma i due erano nel panico...L’acqua arrivava ai finestrini, era impossibile aprire le portiere dall’interno per l’eccessiva pressione. Erica e Sofia non ci hanno pensato due volte: si sono tuffate e dall’esterno sono riuscite ad aprire le porte e far uscire i due», scrive La Stampa.

Grande coraggio

Sofia Pompili ha 24 anni è un agente appena formato, da un anno in forza alla polizia, mentre Erica Leonardi Cambrini lavora nel corpo della polizia locale da circa quindici anni. «Sono due persone molto razionali.

In un altro caso, l’ispettore Lorenzo Grassi e l’agente Laura Caputo hanno dovuto addirittura spingere un’auto per farla uscire dal sottopasso in cui era bloccata perché il conducente, terrorizzato all’idea di perdere la macchina, si rifiutava di scendere dall’abitacolo.

