Meteo, l'autunno è arrivato: allerta per temporali e grandine in 12 regioni

arriva l'autunno: l'anticiclone africano ormai è un ricordo e sarà l'alta pressione delle Azzorre a fare il bello e il cattivo tempo in Europa, dove iniziano le grandi manovre che ci proiettano gradualmente verso la stagione autunnale.



LE PREVISIONI METEO



Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi la situazione sarà caratterizzata da parecchi temporali. Al Nord e su parte del Centro principalmente dovuti all'arrivo di aria più fresca dai quadranti settentrionali; al Sud e sulla Sicilia la fase di brutto tempo sarà da attribuire a una figura di bassa pressione che già da alcuni giorni insiste sull'area del basso Tirreno.



Tra stasera e domani faranno l'ingresso venti freddi di Bora che provocheranno una seria recrudescenza del brutto tempo sui versanti orientali. Nel corso della notte e domani colpiti da forti rovesci, temporali e grandinate, saranno principalmente il basso Veneto, l'Emilia centro orientale, la Romagna, le Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia. Non sono da escludere temporali anche sul Lazio fino a Roma. Migliora invece sul Nord Ovest e sul resto delle regioni tirreniche. Calano le temperature soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali.

Il team del sito comunica inoltre che da mercoledì, le fresche correnti orientali continueranno a mantenere condizioni di forte instabilità al Sud specie su Puglia, Calabria e Sicilia. Ma non è finita qui. Da giovedì 5 un nuovo e più deciso impulso d'aria fredda colpirà nuovamente l'Italia. Dapprima il Nord con forti temporali ed in seguito anche il Centro e solo marginalmente il Sud. In questo frangente attendiamo dunque un ulteriore e deciso calo delle temperature con un clima decisamente fresco.

Lunedì 2 Settembre 2019, 15:53

