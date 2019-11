di Luigi Roano

Mezza Italia in ginocchio per il maltempo: la situazione in tempo reale

Sabato 16 Novembre 2019, 09:45

Da Venezia a Napoli , il maltempo flagella l'Italia. Rione Sanità,: un fiume in piena di acqua piovana travolge tutto e tutti. È l'effetto della bomba d'acqua che nella notte s'è abbattuta su Napoli. E, probabilmente, anche l'effetto di un sistema fognario che non funziona come dovrebbe.