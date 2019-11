Maltempo, Alto Adige in ginocchio: blackout nella notte per 60mila famiglie, valli isolate. Saturnia: terme travolte da un'ondata di fango

Alto Adige , soprattutto nella zona di Brunico e della val Pusteria. Lo ha detto il capo della protezione civile altoatesina, Rudolf Polliger, alla Rai di Bolzano. La caduta di alberi carichi di neve causa anche grossi problemi alla viabilità. 70 strade, che collegano i paesi con le vie principali risultano interrotte. Anche la linea ferroviaria del Brennero è bloccata a Bolzano dopo una frana di piccole dimensioni.



LE PREVISIONI DEL WEEKEND



linea ferroviaria del Brennero è ancora interrotta all'altezza di Bolzano per una frana, è stato istituito un servizio di bus sostitutivi tra la stazione di Bolzano e quella di Brunico. Notevoli disagi e ritardi per i passeggeri. Risultano chiuse numerose valli, come la val Gardena, la val Badia, la val d'Ega, la val Senales, la val Martello. Sono in tutto 70 le strade chiuse per motivi di sicurezza. Brunico è tornata la luce solo all'alba di sabato 16 novembre. Laall'altezza di Bolzano per una frana, è stato istituito un servizio di bus sostitutivi tra la stazione di Bolzano e quella di Brunico. Notevoli disagi e ritardi per i passeggeri. Risultano chiuse numerose valli, come la val Gardena, la val Badia, la val d'Ega, la val Senales, la val Martello. Sono in tutto 70 le strade chiuse per motivi di sicurezza.



TERME DI SATURNIA TRAVOLTE DALLA PIENA

cascate termali di







Il Comune effettuerà altri sopralluoghi quando il livello dell'acqua scenderà per fare altre verifiche. «Le cascate del Gorello a Saturnia non sono distrutte - spiegano dal Comune di Manciano -, c'è stata una grossa ondata di piena sia dal canale delle acque termali sia dal torrente Stellata. Ad ora non risultano danni». Un'ondata di piena causata dal maltempo ha travolto ledi Saturnia (Grosseto) e la protezione civile ha svolto sopralluoghi che, al momento, escludono danni. In piena è stato il torrente Stellata che riceve le acque calde sotterranee e forma a valle piccole cascate, meta di turismo termale.Il Comune effettuerà altri sopralluoghi quando il livello dell'acqua scenderà per fare altre verifiche. «Le cascate del Gorello a Saturnia non sono distrutte - spiegano dal Comune di Manciano -, c'è stata una grossa ondata di piena sia dal canale delle acque termali sia dal torrente Stellata. Ad ora non risultano danni». Maltempo , danni ingenti in varie zone d'Italia. Sono oltre 60.000 le utenze colpite dal blackout causato dal maltempo in, soprattutto nella zona di Brunico e della val Pusteria. Lo ha detto il capo della protezione civile altoatesina, Rudolf Polliger, alla Rai di Bolzano. La caduta di alberi carichi di neve causa anche grossi problemi alla viabilità. 70 strade, che collegano i paesi con le vie principali risultano interrotte. Anche la linea ferroviaria del Brennero è bloccata a Bolzano dopo una frana di piccole dimensioni.

DANNI ANCHE A ROMA E PROVINCIA

A causa del maltempo la Polizia Locale e la Protezione Civile, che ha ricevuto oltre 100 chiamate al Centro Radio, sono intervenute in diverse emergenze su tutto il territorio di Fiumicino da ieri fino a notte fonda. In totale sono stati effettuati 19 interventi di cui 9 per alberi o rami abbattuti dal forte vento. Occhi puntati anche sulla mareggiata. «Già ieri mattina, prima che la Protezione Civile del Lazio elevasse l'allerta meteo ad arancione - spiega la comandante della Polizia Locale Daniela Carola - siamo intervenuti per due rami caduti in via di Torre Clementina e in via delle Sogliole e per un albero abbattuto su via Portuense in direzione Parco Leonardo. Oer via di alcuni pezzi del tetto del Palazzetto dello Sport staccati dal forte vento, è stato chiuso viale Danubio. Sempre su Viale Danubio, il vento ha abbattuto le transenne che lo chiudevano e sono state ripristinate. Siamo poi intervenuti per rimuovere un albero caduto su viale Maria in direzione via Rospigliosi e un altro su via di Maccarese in direzione di via della Muratella. Alcuni cartelli della segnaletica provvisoria su via Montgolfier sono stati divelti dal vento che ha colpito anche un palo a Passoscuro. Su segnalazione della Protezione Civile, poi, e in collaborazione con i Servizi Sociali, abbiamo trovato una collocazione provvisoria a due famiglie che vivono a Passo della Sentinella le cui abitazioni si sono allagate, per un totale di sei persone. Il vento ha poi reso pericolante un altro palo in via dei Polpi, a Focene e la palina della fermata del bus in via Florinas a Passoscuro».

Altri quattro alberi sono caduti a Tragliatella, su via della Muratella, in via della Trigolana e in via Crescini. Infine, le squadre della Protezione Civile sono intervenute per l'allagamento in via Cuglieri, ad Aranova. «Il Coc è tuttora convocato e continuiamo a monitorare la situazione - conclude la comandante - Ricordiamo che l'allerta meteo arancione è valida ancora per tutta la giornata di oggi e la nottata». «Ringrazio la Polizia Locale, la Protezione Civile e tutti gli uffici comunali per il lavoro svolto in queste ore di allerta meteo - aggiunge il sindaco Esterino Montino - L'allarme non è cessato, tuttavia. Raccomando dunque ancora la massima prudenza perché continueranno la pioggia e il vento forte. Nel caso l'allerta meteo dovesse essere prolungata, aggiorneremo tramite tutti i nostri canali nelle prossime ore».

Sabato 16 Novembre 2019, 07:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA