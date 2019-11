Acqua alta a Venezia, il sindaco Brugnaro: «Danni per un miliardo di euro»

Per i danni «siamo attorno al miliardo di euro. Quando tutto si asciugherà, si potranno capire con precisione i danni arrecati dall'acqua salsa alle abitazioni, alle imprese, ai negozi, al patrimonio culturale e artistico». Dal governo «ci sarà un primo stanziamento di 20 milioni di euro per gestire l'emergenza e far ripartire la funzionalità della città. Le cabine elettriche, i pontili, i pontoni. E se non dovessero bastare, sia il premier Giuseppe Conte che il ministro Paola De Micheli e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli mi hanno promesso ulteriori stanziamenti».

Lo afferma, in un'intervista a Messaggero e Gazzettino, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Sul Mose, «quello che so lo leggo sui giornali. Il Comune è stato totalmente estromesso dalle dighe mobili», dice Brugnaro. «Vogliamo che il Mose sia completato e vogliamo partecipare, sapere, essere informati. Voglio, non dico una data precisa della fine dei lavori, ma almeno un cronoprogramma».

Tuttavia il Mose da solo non basta: «E' tutto il 'sistema che deve essere completato. Le pompe idrauliche, l'impianto antincendio, lo scavo dei canali», sottolinea il sindaco. «E va rifinanziata la Legge speciale, si deve poter finanziare l'acquisto di beni strumentali per chi lavora in centro storico». Nell'intervista Brugnaro ringrazia il Presidente Sergio Mattarella: «Mi ha chiamato poche ore dopo il disastro, mi ha detto: 'Sono a sua disposizionè. E' un messaggio importantissimo, vuol dire che lo Stato c'è e sa dell'importanza di Venezia. Così come è stata importante la visita di Berlusconi, con lui potremo presentare progetti internazionali per il consolidamento della città. Le relazioni internazionali mica si inventano, Berlusconi parla direttamente con Putin», rileva. «E Venezia, che è di nuovo sotto gli occhi del mondo, deve dimostrare di riuscire a risollevarsi. Per noi è stato un onore e un orgoglio avere il sopralluogo del premier Conte, dei ministri, dei parlamentari».



Acqua alta per tutto il fine settimana a Venezia, con un picco di 115 centimetri previsto per le 11,55 di oggi e di 145 centimetri alle 12,30 di domani. Per lunedì, invece, il valore massimo è di 105 centimetri alle 3,15, il minimo con 20 alle 21,40.

