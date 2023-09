Maltempo, tromba d'aria a Lecce: alberi caduti e auto distrutte. Lunedì scuole chiuse

di Redazione web

Grandine, alberi caduti, strade improvvisamente allagate e auto distrutte. E la Maglie-Lecce interrotta per un grosso albero che ha invaso la carreggiata. Un forte maltempo si è abbattuta in queste su Lecce e nel circondario: in zona Leuca e Castromediano le problematiche più serie.

La furia del vento

Pioggia e vento fortissimo. Al momento non si segnalano conseguenze a persone, ma il bilancio dei danni è ancora incerto. Ma gli effetti del maltempo sono evidenti e hanno in alcuni punti paralizzato il traffico.

L'allerta meteo

La protezione civile ha diramato in tutta la Puglia, una nuova allerta meteo che annuncia fino a domani «precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante Adriatico della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, specie sui settori costieri».



Ancora. «I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, frequente attività elettrica, fenomeni grandinigeni localizzati e fortiraffiche di vento».

Il bilancio dei vigili del fuoco

Intanto, a Lecce, è partita la conta dei danni. Gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti anche su autovetture sono stati numerosissimi.

«Al momento - fanno sapere dal comando - stanno operando squadre della sede centrale, quella di Maglie, Veglie e Ugento. Sul capoluogo si sta portando anche una sezione operativa proveniente dal Comando Vigili del Fuoco di Taranto».

Scuole chiuse

Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, d'intesa con i dirigenti scolastici ha stabilito che «date le complicazioni legate alla circolazione e la necessità di una più attenta verifica di eventuali pericoli, domani - sentiti i dirigenti scolastici - abbiamo stabilito che le sedi di via Raffaello Sanzio, via Abruzzi (Ammirato Falcone) e via Cantobelli e Romagna (IV Circolo Castromediano) rimarranno chiuse». Dunque diverse centinaia di alunni resteranno a casa. «Mai come in questo 2023 - ha concluso Salvemini - eventi meteorologici estremi hanno colpito il nostro Paese. Fortunamente a Lecce in forme meno violente. Da domani faremo una conta più precisa dei danni».

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Settembre 2023, 23:05

