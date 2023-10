Maltempo, mareggiata cancella la spiaggia: sott'acqua i chioschi

di Marco Corazza

In Veneto, in provincia di Venezia, il mare ha divorato il litorale di Bibione. La mareggiata ha infatti interessato particolarmente il litorale più a est della località, nel tratto in concessione alla Bibione Spiaggia. Questa mattina, martedì 31 ottobre, il risveglio è stato spettacolare e devastante.

I danni

Quattro i chioschi che sono finiti sott'acqua: particolarmente danneggiato il chiosco Lilly, in prossimità di piazzale Zenith, dove il mare ha completamente invaso la struttura, identica scena per il K-beach. Danni anche per il chiosco Luna e il Gabbiano antistante via della Luna. Solo nel weekend gli organizzatori di due gare di Enduro erano riusciti a disputare gli eventi sul litorale con decine di moto. Ora il mare ha cancellato la spiaggia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 16:50

