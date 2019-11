Maltempo, alluvione tra Lazio e Toscana: Civitavecchia allagata, si temono morti

L'Aurelia è allagata nei pressi di Santa Marinella, sul litorale romano, dove si è abbattuto questa mattina il forte nubifragio. Alcuni mezzi che percorrevano la strada sono rimasti bloccati da un fiume d'acqua che ha invaso la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i Vigili del Fuoco che stanno lavorando per limitare danni e disagi.

FORTE MAREGGIATA SUL LITORALE Forte mareggiata sul litorale romano. Occhi puntati in particolare su alcuni tratti di Ostia, Focene nord, che comprende la zona di Mare Nostrum e delle dune, e Fregene sud, dove da tempo il fenomeno erosivo è assai critico e su cui le associazioni di categoria ed i titolari di stabilimenti e chioschi chiedono, con forza, progetti ed interventi di difesa organici e strutturati.



Dopo le sferzate del mare degli ultimi giorni, a suscitare apprensione oggi sono in particolare lo scirocco e la forza delle onde, che rischiano di accentuare l'erosione. Preoccupati anche i residenti della zona nord di Focene, con abitazioni a ridosso della costa. Alcuni stabilimenti e chioschi hanno approntato negli ultimi giorni ulteriori barriere con sacchi di sabbia, ma l'acqua lambisce o circonda alcune strutture.

non solo Venezia e la Liguria: oltre all'emergenza legata all'acqua alta nella laguna, e alla tempesta di fulmini a Genova, una pesante alluvione sta colpendo la costa settentrionale del Lazio, per via delle fortissime piogge di questa mattina.Sott'acqua scantinati e cantine e in corso numerosi salvataggi da parte dei Vigili del Fuoco, scrive il sito meteoweb.eu: la zona interessata è quella vicina al confine con la Toscana, tra Santa Marinella e Civitavecchia. L'Aurelia è completamente allagata: e purtroppo i temporali non accennano a placarsi.(foto: meteoweb.eu)