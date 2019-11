Meteo, nel weekend Italia sott'acqua: doppio ciclone e piogge da Nord a Sud

le previsioni del: continua l'ondata di maltempo legata al doppio vortice ciclonico che ha coinvolto il nostro Paese in questi giorni, con un quadro meteorologico generale che continua ad essere influenzato da una continua scorribanda di perturbazioni. Un nuovo forte peggioramento ha riportato la neve a quote prossime alla pianura sul Piemonte, ma anche il weekend sarà compromesso dal maltempo, comunica il team del sito ilMeteo.it.La giornata ditrascorrerà all'insegna di avverse condizioni atmosferiche su gran parte del Centro-Nord. Intense piogge colpiranno in particolare il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e sulle Dolomiti avremo copiose nevicate, con oltre 50 cm di accumulo tra il Trentino Alto Adige e il Veneto, con quota neve rispettivamente intorno ai 1100 e ai 1300 metri. Acqua alta a Venezia con picco di 150 cm.Il tempo è destinato a rimanere fortemente perturbato anche al Centro, con rovesci e temporali in particolare sulla Toscana e sul Lazio, con importanti rischi per le città di Firenze e Roma. Condizioni di brutto tempo anche nel corso del weekend, quando un altro vortice ciclonico risalirà dal cuore della Tunisia verso il mar Tirreno.