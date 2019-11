Maltempo a Roma, l'allerta del Campidoglio: temporali e raffiche di vento nelle prossime ore

Allerta meteo a Roma. Pioggia e vento non danno tregua alla Capitale. Nelle prossime ore sono previsti forti temporali, lampi e raffiche di vento. Il Comune di Roma ha allertato il sistema di Protezione civile regionale per fare fronte a eventuali danni e disagi. Il maltempo colpirà tutto il territorio laziale già dalle prime ore di venerdì 15 novembre 2019, e per le successive 24-36 ore, si prevedono «precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento», come spiega una nota del Campidoglio.



Inoltre - spiega la nota - si prevedono venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro funzionale regionale ha valutato una criticità codice giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta ed una criticità codice giallo (ordinaria) per rischio idraulico sulla zona di allerta: F. Venerdì 15 Novembre 2019, 11:04

