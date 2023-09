Malore improvviso a Sharm el-Sheikh, Valeria muore durante un'immersione in mare: aveva 46 anni

di Redazione web

Muore per un aneurisma durante un'immersione a Sharm el-Sheikh. Valeria Pasqua, istruttrice subacquea che lavorava in Egitto, è morta lo scorso 5 settembre. Aveva 46 anni. Il dramma colpisce la sua famiglia, ma pure centinaia di turisti italiani che l'avevano conosciuta nel corso degli anni. La donna era un punto di riferimento per chiunque volesse provare l'esperienza dell'immersione nelle splendide acque del Mar Rosso.

Malore improvviso mentre guida: papà di 3 figli esce dall'auto, poi si accascia e muore. Pietro aveva 34 anni

Malore in culla, morta neonata di quattro mesi. La telefonata choc al 118: ​«Aiuto, la mia bimba non respira»

Chi era Valeria Pasqua

Nata a Genova, è cresciuta a Milano e si è spostata poi con la famiglia a Caorle, in Veneto.

«Non avrei potuto superare questa giornata, la più difficile della mia vita, senza l’amore e il sostegno della mia fantastica famiglia e della cerchia di amici che si sono uniti a me - ha detto il marito a margine del funerale -. Non riesco ancora a elaborare tutto questo. Quello che voglio fare è ringraziare di cuore ognuno di coloro che ha manifestato sostegno. È stato davvero un enorme conforto leggere ogni post, messaggio, commento e omaggio a questa incredibile forza della natura, questo angelo che ho avuto il piacere di amare per gli 8 anni trascorsi assieme. È bello sapere che è ricordata con tanto affetto da tutti quelli con cui ha avuto contatti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA