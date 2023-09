Malore in culla, morta neonata di quattro mesi. La telefonata choc al 118: ​«Aiuto, la mia bimba non respira»

«Aiuto, presto la mia bimba non respira». La telefonata drammatica al Suem 118 è arrivata ieri sera, 16 settembre, poco prima delle 21. A chiedere l'intervento immediato dei soccorsi, racconta il Gazzettino, una giovane coppia residente a Guarda, sotto choc perché la figlia di 4 mesi era priva di sensi. Portata con l'elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, ha lottato per rimanere in vita ma non ce l'ha fatta.

Malore improvviso mentre guida: papà di 3 figli esce dall'auto, poi si accascia e muore

Muore folgorata a 15 anni nella vasca da bagno, sequestrati caricabatterie cinesi del cellulare

Il racconto dei genitori

I genitori hanno raccontato che la piccola aveva mangiato, stava bene e come ogni sera si era addormentata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA