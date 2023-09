Calciatore muore a 23 anni, un mese fa la proposta di matrimonio alla fidanzata. L'addio struggente: «Ho perso tutta la mia vita»

di Redazione web

Ben Cull, ex stellina del calcio inglese, è morto a 23 anni in seguito a una battaglia contro il cancro. Cresciuto nelle giovanili del Southampton, aveva lasciato il calcio nel 2018, quando gli è stato diagnosticato il tumore, scoperto in seguito a un infortunio alla gamba. Aveva appena 17 anni quando ha scoperto il male che l'aveva colpito. Solo un mese fa, aveva chiesto alla sua fidanzata di sposarlo.

Il post della fidanzata

Daisy Morrison, la fidanzata di Ben Cull, ha pubblicato un lungo messaggio sui social dopo la morte del giovane. «L'addio più difficile.

