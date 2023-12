Malore improvviso mentre dorme, Alice muore a 21 anni dopo giorni di agonia. Lo choc: «Nessun problema di salute»

di Redazione web

Un malore improvviso, poi la morte qualche giorno dopo. Se ne è andata martedì scorso la giovanissima Alice Tiberi, 21 anni, di Mercatale di Sassocorvaro lasciando vuoto e sgomento in tutta la comunità.

Oggi, alle 15, saranno celebrati i suoi funerali proprio a Mercatale con la partita di campionato di Seconda Categoria (calcio) Viridissima-Sassocorvaro che è stata rinviata in forma di rispetto.

Le ipotesi

Alice non aveva particolari problemi di salute. Le prime ipotesi parlano di aneurisma ma nei prossimi giorni il quadro dovrebbe essere definito in maniera più precisa. A scoprirla esanime nel letto è stata la vicina di casa, allertata dalla mamma che si era preoccupata perché la figlia non rispondeva al telefono.

«In questo tristissimo momento per i cittadini- scrive il sindaco Daniele Grossi del Comune di Sassocorvaro Auditore - esprimo alla famiglia, ai parenti e agli amici, profondo cordoglio per la scomparsa prematura di Alice e, accanto alla mia vicinanza ed affetto, anche quella di tutta l’Amministrazione comunale. Quando si spegne una giovane vita, nessuna parola può essere appropriata o essere di conforto, ma è con senso di comunità che vogliamo, in modo tangibile, esprimere il dolore del paese spegnendo le luci Natalizie di Mercatale».

