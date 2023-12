Erica finisce in ospedale per un malore e muore a 26 anni dopo 10 giorni di agonia. Da un mese aveva perso il papà La giovane di Scandicci ricoverata da giorni in terapia intensiva all’ospedale di Careggi a Firenze







di Daniele Molteni È morta a 26 anni Erica Galli, la giovane di Scandicci ricoverata da dieci giorni in terapia intensiva all’ospedale di Careggi a Firenze dopo un malore che l'aveva colpito all'improvviso. Una morte assurda, difficile da capire, specie se arriva alla giovane età di Erica. Una tragedia immane per famiglia della giovane che pochi mesi fa, ad ottbre, aveva pianto la scomparsa del padre di Erica, Enrico. Per l'ultimo saluto a Erica Galli, la cerimonia si terrà domani, sabato 9 dicembre, alle ore 15 a Villa Vogel (Firenze). Erica colpita da un malore dieci giorni fa Come riporta la Nazione, Erica aveva avuto un malore una decina di giorni fa, che l’aveva costretta al ricovero nell’ospedale San Giovanni di Dio Torregalli. Come tante ragazzze della sua età Erica amava i viaggi, il sole, il mare, stare con le amiche e gli amici. I suoi social - con foto bellissime della Lapponia, delle Canarie, dell'Islande - raccontano la curiosità di una giovane donna per il mondo e la voglia di conoscere tanti amici nuovi. Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Dicembre 2023, 16:27

