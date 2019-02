di Redazione Online

Il legale di origini veneziane Italo Carli, 58 anni, è morto in Venezuela: era ricoverato in una clinica all'avanguardia nella città diValencia, ma la mancanza di

farmaci negli ospedali del Paese sudamericano ha provocato la tragedia

.



E' stato il cugino, l'avvocato veneziano Marco Sitran, a diffondere la notizia sui social sulla propria pagina Fb e a ricordare la figura del parente che era legatissimo alle sue origini. Carli è morto per una crisi diabetica, senza la dose di insulina che avrebbe potuto salvarlo. Il fratello che lo aveva accompagnato in ospedale ha tentato di tutto.



Italo Carli - che aveva 4 fratelli - era nato in Venezuela da padre veneziano, marinaio sui mercantili molto noto in città. Alcuni familiari vivono ancora in laguna così come i parenti della famiglia Sitran.



Il 58enne legale era stato in Italia a lungo per gli studi vivendo per 12 anni al Lido, mentre frequentava l'università a Padova e Ferrara. Dopo la laurea in Legge tornò in Venezuela dove ha svolto anche mansioni di guidice ed era tuttora in attività.



La tragedia è avvenuta a fine gennaio ma la notizia è stata resa nota solo in questi giorni.