Incidente choc con il trattore: Luigi morto schiacciato

È deceduto dopo quasi una settimana nel reparto di Rianimazione l'84enne di Monopoli (Bari) Luigi Ricco, rimasto coinvolto lo scorso 20 giugno in un incidente con il suo trattore in contrada Paretano, all'altezza del Canale di Pirro.

Il pensionato stava andando in un terreno di sua proprietà alla guida di una macchina agricola quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, sarebbe stato tamponato da un'auto. L'urto avrebbe fatto ribaltare il trattore a bordo strada e l'anziano sarebbe rimasto schiacciato sotto il pesante mezzo. Soccorso da vigili del fuoco e da personale sanitario del 118, è stato portato al Policlinico di Bari dove è poi deceduto alcuni giorni dopo a causa dei gravi traumi. La pm di Bari Chiara Giordano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente dell'auto.

La famiglia è assistita dallo Studio3A-Valore spa. Nei prossimi giorni la pm potrebbe disporre un accertamento tecnico per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non ha invece ritenuto di disporre l'autopsia, dando il nulla osta per la sepoltura. I funerali saranno celebrati domani nella chiesa di Santa Lucia ai Monti di Monopoli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 16:03