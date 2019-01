Mercoledì 16 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Invece che andare direttamente dal Burkina al Togo, andiamo a prendere un visto. Potremmo andare in Costa D’Avorio. Poi potremmo tornare in Burkina e andare in Benin. Sarà lunga». Sono le prime parole di un messaggio vocale che dura 48 secondi.L’accento è marcatamente veneto, il tono è squillante, la voce è quella di Luca Tacchetto. Ad un mese dalla scomparsa del trentenne architetto padovano – visto ufficialmente per l’ultima volta da un amico francese la mattina del 16 dicembre - spunta ora un interessante audio inviato ad un gruppo di amici una settimana prima di essere inghiottito da un mistero che sta coinvolgendo tre continenti.