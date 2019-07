Mercoledì 3 Luglio 2019, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: arrestato.E' accaduto introno alle 10,30 di questa mattina a Montelabbate , in provincia di Pesaro-Urbino, dove si è accesa unatra il padrone di casa 48enne ed il 35enne tecnico della, sul posto per un'opera di manutenzione programmata. Non si sa ancora bene cosa abbia scatenato l'assurdacon una reazione che lascia senza parole.La lite è presto trascesa, tanto che i due si sono accapigliati in giardino. Fino a quando il 48enne non ha morso l'orecchio del rivale staccandone un pezzo. L'uomo è stato soccorso e portato all'ospedale di, dove il pezzo è stato riattaccato con un intervento chirurgico. L'