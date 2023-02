Litiga con la moglie e prova a impiccarsi: salvato in extremis dai carabinieri

A Serravalle Pistoiese, in provincia di Pistoia, è stata sfiorata la tragedia. Un uomo di 60 anni è stato salvato in extremis dai carabinieri che hanno tagliato la corda pochi istanti prima che morisse dopo essersi impiccato. Una vicenda scatenatasi dopo una lite con la moglie che ha portato l'uomo a voler compiere il gesto estremo.

Leggi anche > Donna si impicca davanti al padre: «Preparavo il cappio a Laura da un mese per farla desistere»

Tragedia sfiorata

La vicenda non è finita in dramma solo grazie alla prontezza dei militari. Intorno alle ore 17:00 di ieri, sabato 4 febbraio, è arrivata una chiamata al 112: a comporre il numero una donna che chiedeva l'immediato intervento dei carabinieri perché il marito stava cercando il suicidio. I due avevano avuto una lite durissima e l'uomo si era allontanato all'improvviso. La moglie aveva compreso subito le reali intenzioni del marito, visto che in più occasioni aveva già manifestato il proposito suicida. I carabinieri sono giunti subito sul posto e hanno raggiunto una rimessa degli attrezzi agricoli che si trova nella proprietà della coppia, poco distante dalla casa. All'arrivo i militari hanno trovato l'uomo in piedi su un tavolo che, già con il cappio al collo, stava per saltare dopo aver legato l'altro capo della corda ad una trave del tetto. Dopo aver tentato di instaurare un dialogo con l'uomo per farlo desistere, hanno deciso di intervenire: con uno scatto lo hanno afferrato sollevandolo, impedendo così alla corda di tendersi, e hanno tagliato il cappio.

I soccorsi

L'intervento tempestivo è stato decisivo, ma l'uomo ha continuato a dimenarsi per impedire il salvataggio. Subito dopo è arrivato sul posto anche l'equipaggio del 118 che ha portato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale di Pistoia dove poi è stato dimesso in serata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Febbraio 2023, 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA