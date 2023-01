Violenta lite col marito, la moglie si salva chiedendo aiuto «in codice»: ecco come ha fatto

di Redazione Web

Una parola in codice e un cenno fatto dalla finestra alla vicina hanno permesso ad una donna di salvarsi da una violenta lite con il marito. È quanto è successo a Perugia, dove gli agenti della polizia, a seguito di richiesta di intervento pervenuta al Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti per una lite di coppia che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

La donna, spaventata dall'accesa discussione, si era chiusa in camera da letto riuscendo a fare un cenno dalla finestra a una conoscente pronunciando una parola in «codice», concordata precedentemente con la stessa, al fine di avvertire immediatamente la polizia di Stato. Gli agenti sono subito intervenuti e hanno evitato il peggio. Terminati tutti gli accertamenti, la donna ha prelevato i propri effetti personali e si è allontanata dalla casa. Entrambe le parti sono state informate delle proprie facoltà di legge.

L'intervento

L'uomo, un cittadino italiano di 43 anni, era stato indagato in passato per ricettazione, porto di armi o oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebrezza e detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra mobile hanno inserito l'intervento nella piattaforma Scudo, applicativo interforze realizzato del ministero dell'Interno, nato da uno specifico progetto elaborato dalla Direzione centrale anticrimine, che consente non solo di archiviare i dati che emergono dai vari interventi, ma anche di monitorare in tempo reale le dinamiche dei fenomeni di violenza. Gli interventi inseriti riguardano sia gli episodi rientranti nel Codice rosso, connessi alla violenza di genere, sia gli episodi che - seppur non caratterizzati da particolari gravità o aggressività - come le liti verbali, attraverso una condotta abituale potrebbero assumere profili di gravità degenerando in atti persecutori o maltrattamenti contro familiare o convivente.

