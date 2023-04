Lite in strada a Novara, uomo ucciso a coltellate: difendeva la figlia da un molestatore

di Redazione web

Colpito con un coltello, o con un'altra arma o arnese da taglio, un uomo di 46 anni è morto oggi pomeriggio all'ospedale Maggiore di Novara dove era stato portato da Oleggio, un paese della provincia. Per il delitto i carabinieri hanno fermato un uomo di 65 anni.

L'omicidio in un quartiere di edilizia popolare di Oleggio, al culmine di una lite tra i due uomini, in strada. La vittima abitava in un altro paese della provincia di Novara mentre il presunto omicida, che avrebbe precedenti penali, in una casa a Oleggio.

Chi era la vittima

A quanto sarebbe emerso dalle prime indagini, un padre sarebbe intervenuto per difendere la figlia, oggetto di avances indesiderate da parte di un conoscente di 65 anni, quando durante un'accesa discussione è spuntato un coltello. Ad avere la peggio è stato proprio il padre della giovane, colpito da un fendente al costato che poi si è rivelato fatale.

