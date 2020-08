Lite con la moglie per strada, lei lo colpisce con l'acido: l'uomo è gravissimo

moglie per strada, poi lei lo colpisce con l'acido muriatico e l'uomo ora è gravissimo: il 52enne è rimasto gravemente ferito al busto a causa di ustioni provocate dall'acido. A quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo sarebbe stato aggredito dalla moglie al culmine di una lite avvenuta per strada, al rione Commenda di Brindisi. ​Lite con laper strada, poi lei lo colpisce con l'e l'uomo ora è gravissimo: il 52enne è rimasto gravemente ferito al busto a causa di ustioni provocate dall'acido. A quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo sarebbe stato aggredito dallaal culmine di una lite avvenuta per strada, al rione Commenda di

Bussa alla porta di un'anziana di 95 anni e la violenta in casa



L'uomo è gravissimo





Le sue condizioni sono gravissime: è ricoverato in prognosi riservata al Perrino. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile della questura di Brindisi. Anche la donna ha necessitato di cure mediche per ustioni alle mani.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Agosto 2020, 21:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti si sono verificati poco dopo le 19. La scena è stata ripresa dalle telecamere di attività commerciali della zona. Devo trovarsi in un'auto. L'uomo è corso fuori dalla vettura per chiedere aiuto in un negozio di casalinghi. Inizialmente stato inizialmente soccorso da passanti. La donna è stata raggiunta in auto dalla polizia. A quanto è è appreso, sono scattate per lei le procedure anti covid perché le è stata rilevata una temperatura corporea elevata.