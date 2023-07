Donna accoltellata dopo lite condominiale: arrestati due fratelli, il più piccolo ha 15 anni

Un tentato omicidio per una lite condominiale. Sarebbe questo il movente per cui due ragazzi avrebbero cercato di uccidere una donna lo scorso 3 giugno a Foggia. Sono state emesse oggi due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un 23enne e del fratello di 15 anni, dal gip del Tribunale di Foggia e dal gip del Tribunale dei minori di Bari. Entrambi sono accusati di tentato omicidio aggravato. Il 23enne si trova in carcere a Foggia, il fratello presso l'istituto di pena per minori a Bari.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile di Foggia, i due avrebbero ferito con un coltello una donna, che nella circostanza aveva riportato diverse ferite di arma da taglio.

