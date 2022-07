Lite choc durante il calcetto: ragazzino di 13 anni ferito con una coltellata nel pube

Lite choc a Napoli durante una partita di calcetto. Un ragazzino di 13 anni è stato ferito con un'arma da taglio ieri sera a Napoli: il giovane si è presentato poco prima di mezzanotte al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato curato per una ferita alla regione pubica e dimesso con una prognosi di 8 giorni.

Una «mozzarella» di cocaina da oltre 700 grammi: arrestato un 33enne a Napoli

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della compagnia Napoli Centro, intervenuti in ospedale, il giovane era in via Acton, spettatore di una partita di calcetto tra coetanei. Sul campo sarebbe scoppiata una lite che avrebbe coinvolto anche il 13enne, poi colpito da uno sconosciuto. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA