Maltempo, Sanremo esonda l'Armea. Alberi sull'Aurelia, voli dirottati a Genova. Parchi chiusi a Napoli

Forti piogge su tutta la Liguria e in particolare, nell'ultim'ora, precipitazioni concentrate sul Ponente ligure e nell'imperiese dove hanno provocato l'innalzamento di molti corsi d'acqua. Il torrente Armea, nell'entroterra di Sanremo, secondo quanto riportato da Regione Liguria sul suo profilo Twitter, è esondato in alcuni punti in zona Ponte Savio. Via Caravelli è stata chiusa in via precauzionale fino all'incrocio con l'Aurelia bis.



Nessuna persona risulta coinvolta, da Regione si raccomanda la massima prudenza.Tra le zone più colpite dalle piogge c'è anche Ceriana, sempre nell'entroterra di Sanremo, dove sono caduti 48.6 millimetri in un'ora (218 mm da mezzanotte ad ora).Osservato speciale anche il torrente Argentina, che a Taggia ha raggiunto il secondo livello di guardia.

#Pavia, frana a Varzi ieri sera sulla SS 166: esclusa dai #vigilidelfuoco la presenza di persone coinvolte pic.twitter.com/QlT6bVSYtf — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 20, 2019

Sull'Aurelia, all'altezza del bivio per via Duca D'Aosta, dove la famosa salita del Poggio della Milano-Sanremo, è crollato un albero sulla strada. Una frana, invece, è scesa in frazione Borello, sotto San Romolo mentre il torrente Armea è esondato tra Biesse Laterizi e il ponte di ferro. In quel punto, la polizia locale ha chiuso la strada. Vigili del fuoco, protezione civile e forse dell'ordine sono al lavoro per sopralluoghi e interventi di sicurezza nel territorio.



Napoli: parchi e cimiteri chiusi. Domani resteranno chiusi i cimiteri ed i parchi della città di Napoli in conseguenza dell'allerta meteo di colore arancione valida per l' intera giornata (dalle 00:00 sabato 21 dicembre 2019 e fino alle 23:59 sempre di sabato 21 dicembre). In via prudenziale, si legge in una nota del Comune di Napoli, la disposizione di chiusura di parchi e cimiteri varrà anche per domenica 22 in previsione della prosecuzione delle precarie condizioni meteo attese anche per la giornata di domenica. Le scuole cittadine di ogni ordine e grado sono già interessate alla sospensione delle attività cosi come previsto dal calendario regionale scolastico. Si raccomanda di seguire con particolare attenzione le norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo sia per forti raffiche di vento che per fenomeni idrogeologici rilevanti, raccomandazioni contenute nella pagina del sito web del Comune.

