Scuola, i nonni salgono in cattedra e insegnano il dialetto ai nipoti

Fedez lascia la televisione: Voglio concentrarmi solo sulla mia musica. Addio ad XFactor

Sabato 24 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'importanza della tradizione, delle proprie radici, che non va perduta. Accade così che in Liguria le scuole apriranno le proprie porte ai "nonni-insegnanti" che daranno lezioni di dialetto ai propri nipoti. Un'inziativa a cui gli stessi liguri sono ormai affezionati e che è arrivata alla sua terza edizione. La giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessore alle Politiche sociali, Sonia Viale, ha approvato un nuovo bando per l’anno scolastico 2018-2019, con un finanziamento di 20mila euro.LEGGI ANCHE«L’iniziativa - ha spiegato la vicepresidente Viale - ha lo scopo di favorire l’“invecchiamento attivo” delle persone anziane, promuovendo forme di scambio intergenerazionale. Mantenere viva la conoscenza del nostro dialetto significa rinnovare la consapevolezza delle nostre radici e tradizioni».Nell’anno scolastico 2017-2018, l’associazione capofila “A Compagna”, anche attraverso il coinvolgimento dell’associazione “O Leudo” di Sestri Levante, ha realizzato attività di insegnamento del genovese in 55 scuole (erano state 48 nell’anno scolastico precedente), coinvolgendo complessivamente 3498 alunni (a fronte dei 2710 alunni dell’anno precedente) tra i 4 e i 10 anni di 164 classi o sezioni.A Genova hanno preso parte al progetto 66 classi di scuole primarie (1312 alunni tra i 6 e i 10 anni) e 71 sezioni di scuole dell’infanzia (1710 alunni tra i 4 e i 6 anni), mentre nel Levante sono state coinvolte 27 classi di scuole primarie (476 alunni tra gli 8 e i 10 anni). Il progetto è stato realizzato grazie al lavoro di 84 “nonni-insegnanti”; i Comuni coinvolti sono stati Genova, Sestri Levante, Casarza Ligure, Rapallo, Santa Margherita Ligure, San Lorenzo della Costa, Uscio, Zoagli e la Val Fontanabuona.