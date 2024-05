Giulia Tramontano, Impagnatiello: «Il veleno era per Thiago, volevo procurarle un aborto». Dopo il delitto guardò la sintesi dell'Inter

Momenti drammatici durante l'interrogatorio di Alessandro Impagnatiello, il giovane imputato per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, morta a 29 anni mentre era incinta del figlioletto che avrebbe chiamato Thiago. Nuovi elementi sono emersi durante l'udienza di oggi del processo: in aula in tribunale a Milano erano presenti la mamma di Giulia e la sorella Chiara, oltre a diversi familiari della vittima, rimasti profondamente turbati durante alcune fasi dell'udienza in cui Impagnatiello è entrato nei dettagli dell'omicidio.