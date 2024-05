Angelo Bassot morto a 9 anni: la rara malattia che non gli ha lasciato scampo, un intero paese in lutto

di Redazione web

Un immenso dolore ha travolto ieri Saviner di Rocca Pietore (Belluno), quando i paesani della frazione e delle località vicine sono venuti a sapere della tragica scomparsa di un bambino di nove anni, Angelo Bassot, mancato al mattino all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in seguito all’aggravarsi di una malattia rara che lo affliggeva fin dalla nascita. Angelo, classe 2014 (avrebbe compiuto gli anni in estate), era ricoverato in pediatria da quasi un mese, quando i medici, dopo aver tentato in ogni modo di salvarlo, hanno dovuto dichiararne il decesso.

Angelo Bassot, morto a 9 anni: un intero paese sconvolto

Una vita, la sua, spesso complicata dalle sue fragilissime condizioni di salute, ma sempre vissuta nell’affetto del papà Omar, consigliere comunale a Rocca Pietore, e della mamma Sara, ma anche dei nonni e della sorella Elena.

