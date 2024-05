Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, ma quale crisi? Gita romantica in moto con la famiglia di lui

di Redazione web

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo hanno trascorso una domenica bellissima in famiglia e, così, hanno allontanato tutte le voci di crisi e di rottura che circolavano sui social e sul web alcuni giorni fa. L'influencer sembrerebbe essere davvero molto felice accanto all'esperto di arte che, su Instagram, è molto più riservato di lei. Comunque sia, a smentire tutte le malelingue ci ha pensato anche l'attrice Diana Del Bufalo che è molto affezionata al fratello maggiore.

La gita di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis, nelle scorse ore, ha pubblicato nuove storie sul proprio profilo Instagram: è insieme a Giano Del Bufalo in sella alla sua moto rossa. La coppia, insieme anche ai genitori di lui e a Diana Del Bufalo e al fidanzato hanno deciso di fare una gita a Nemi, un borgo molto vicino a Roma che è anche conosciuto come il paese delle fragole. Inizialmente, Giulia non aveva postato nulla su Instagram ma a mostrare ai follower che lei e Giano sono felici, ci aveva pensato l'attrice Diana Del Bufalo riprendendo la coppia che salutava dalla propria moto e aveva aggiunto anche l'emoticon di un cuoricino rosso.

Nelle storie dell'influencer, poi, si vede il fidanzato che coglie delle rose e le sistema sulla sua moto.

La crisi smentita

Qualche giorno fa, Deianira Marzano aveva condiviso una segnalazione di un utente sul proprio profilo che diceva che Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo avevano deciso di mettere fine alla loro frequentazione perché lui aveva progetti lavorativi che lo avrebbero portato a Londra, mentre lei era decisa a rimanere a Milano.

