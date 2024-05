Angelo Onorato: età, lavoro, figli: chi era il marito di Francesca Donato ucciso a Palermo

di Redazione web

Angelo Onorato ucciso a Palermo. L'uomo era il marito di Francesca Donato, nato nel capoluogo siciliano nel 1969, era un architetto e imprenditore conosciuto soprattutto per la sua attività commerciale e musicale. Laureato in architettura, ha lavorato nel settore della vendita al dettaglio di prodotti per la ristrutturazione edilizia e arredamento. Inoltre, gestiva l'impresa edile di famiglia, occupandosi di edilizia privata e ristrutturazioni​​. Angelo Onorato era sposato con Francesca Donato, europarlamentare, dal 1999. La coppia aveva due figli.

Francesca Donato: età, figli e partito politico. Chi è l'eurodeputata no vax



La passione per la musica

Grande appassionato di musica fin da giovane, Onorato ha studiato pianoforte e didattica della musica al Conservatorio di Palermo per poi conseguire il diploma presso la Royal Academy of Music di Londra. Ha anche partecipato a numerosi concerti in teatri siciliani come il Teatro Garibaldi e il Teatro Politeama, e ha collaborato con diverse radio locali​ (Angelo Onorato)​. Nel 2012 ha formato il duo musicale «Il Circo degli Errori» e ha realizzato diversi cortometraggi di video arte. È stato anche coinvolto nella riqualificazione di quartieri disagiati attraverso progetti artistici e culturali​.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA