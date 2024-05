Elettra Lamborghini a Verissimo: «Voglio adottare per salvare vite non perché non posso avere figli. Felicissima con Afrojack»

di Sara Orlandini

Elettra Lamborghini è stata la prima ospite del pomeriggio di Verissimo con Silvia Toffanin. La cantante ha parlato dei suoi 30 anni e di come sia felice accanto al marito Afrojack. Inoltre, ha anche parlato del suo nuovo cavallo: «La mia passione per i cavalli è nata con me. Ho visto questo cavallino online e mi sono innamorata, però, mi dicevo “lascia perdere, magari non hai tempo di seguirli”, un sacco di pare, insomma. Non volevo avere una situazione che mi stressasse. Parlando con la mia psicologa che vedo ogni tanto, le ho raccontato di questo cavallo e lei si è messa a piangere e ho capito che dovevo prenderlo, ho pensato che me l’avesse mandato la mia prima cavalla e tutto questo mi commuove molto».

L'intervista di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini si è raccontata a Verissimo dove ha spiegato: «Sono contenta di avere compiuto 30 anni e lo dico fieramente. Tanti non vogliono dire l’età ma io la dirò anche quando avrò 70 anni perché credo che la vita vada celebrata. Mio marito è stato dolcissimo il giorno del mio compleanno e lo è tutti i giorni, sono innamorata di lui più adesso di quando l’ho conosciuto. Noi siamo insieme da sei anni, non litighiamo mai e stiamo maturando insieme, non abbiamo nemmeno mai litigato. Ho trovato la mia persona. Io non sono gelosa perché lui non me ne da modo, nonostante sia un dj molto famoso. Ogni tanto ha delle ballerine bellissime davanti ma lui non le guarda, guarda la console e la gente e, a volte, gli dico “Ma guardali sti cu**!”.



La cantante ha continuato: «Io spesso, per esprimergli il mio amore, gli dico che lo adoro, perché è qualcosa di più del “ti amo”. Mi piace tutto di lui, amo stare in sua compagnia e tutta la nostra vita. Quando uno cresce, inizia a godersi le piccole cose e tutto quello che ha. Quando arrivi ai 30 anni è proprio vero che si cambia, spariscono tutte le paranoie che si avevano da piccoli. Una volta una ragazzina mi disse che avevo dei gran fianchi e io ci rimasi molto male, me la portai dietro per tanto tempo questa cosa, avevo 13 anni all’epoca. Ora che sono diventata grande, penso che il mio corpo vada benissimo così e se penso a quanto ci sono rimasta male mi dico “ma veramente ho sprecato così tanto tempo?».

Elettra Lamborghini e l'adozione

Infine, Elettra Lamborghini ha parlato del tema dell'adozione: «Io mi batto molto per l'adozione. Ho trovato molte porte chiuse e per questo cerco di parlarne nei miei social, ho visto che non tanti desiderano affrontare questo argomento ma a me piacerebbe portare avanti questa battaglia. Si potrebbe fare molto di più. Io posso avere figli, fino a prova contraria, non ho nessun problema, il fatto di adottare deriva dalla mia paura di far nascere un bambino in questo mondo così brutto, mentre, addottandone uno, gli salverei la vita».

