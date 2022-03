Leggo, nasce la nuova Newsletter: ecco cos'è e come fare per iscriversi

Un’altra grande novità per Leggo, il primo free press italiano che da 21 anni informa gratis i suoi lettori con serietà e rapidità. Domenica 3 aprile sarà infatti una data da segnare in rosso sul calendario, perché nasce la Newsletter di Leggo, che settimanalmente segnalerà agli iscritti le notizie più importanti e rilevanti della settimana appena trascorsa.

Uno strumento in più per i lettori del nostro giornale, che ogni domenica su computer o smartphone o tablet potranno sfogliare il riepilogo con sette articoli appositamente selezionati dalla nostra redazione. Basterà registrare il proprio indirizzo email nella apposita sezione del sito www.leggo.it, e da quel momento in poi non servirà fare altro: al mattino della domenica, mentre sorseggiate il vostro caffè, potrete leggere cos’è accaduto nel mondo.

Le notizie non saranno selezionate solo dalle edizioni cartacee di Roma e Milano, ma anche dal nostro giornale online, su cui potete scoprire tutto quello che accade nel mondo, dall’attualità agli spettacoli, dalla cronaca al gossip, dai viaggi alla salute. E da poche settimane tra le sezioni locali abbiamo aggiunto anche quelle di Torino e Firenze.

Restando poi all’innovazione digitale, da alcuni giorni è nato anche il nostro canale Telegram, che consente di ricevere ogni mattina (dal lunedì al venerdì) la copia in pdf delle nostre edizioni cartacee di Roma e Milano. Un modo in più per raggiungere un pubblico nuovo, oltre agli affezionati lettori che quotidianamente ricevono la loro copia dai tanti ragazzi che la distribuiscono fuori dalla metropolitana.

Dunque, non c’è tempo da perdere: iscrivetevi subito con il vostro indirizzo email per non perdervi nemmeno una Newsletter di Leggo. Niente pubblicità, niente truffe, niente spam: solo notizie. Quello che ci tiene compagnia ogni giorno, da 21 anni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 13:55

