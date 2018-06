Lecco, muore uomo punto da calabrone mentre lavora in un podere

E' morto dopo essere stato punto da un calabrone mentre stava lavoravando in un campo. Un uomo di 47 anni è deceduto in un podere nelle zone collinari di Olginate, in provincia di Lecco, con ogni probabilità a causa di uno shock anafilattico dovuto alla puntura di un calabrone.



L'allarme è scattato poco prima delle 20 quando, accortosi del malore, un fratello della vittima ha provato invano a rianimare l'uomo, che era intento a svolgere dei lavori di campagna. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso con un'ambulanza e i carabinieri. Non c'è stato nulla da fare. Il medico ha poi constatato il decesso. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri per accertare l'esatta causa del decesso.

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:47