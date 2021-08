Cercasi 60 camionisti, l'appello: «Offro tremila euro al mese, ma non riesco a trovare nessuno»

Cercasi camionisti. Secondo l'allarme lanciato da Il Sole 24 Ore, nessuno vuole più svolgere questo mestiere in Italia mettendo a rischio tutta la catena di distribuzione. In un'intervista a Il Corriere della Sera Gerardo Napoli, amministratore unico della società di logistica Napolitrans spiega di essere disposto a pagare tremila euro al mese pur di trovare gli autisti. Ne cerca 60.

Cercasi camionisti da 3mila euro al mese, l'emergenza

«Guardi che io di questi 60 autisti ho veramente bisogno. Contratto della logistica, tutto in regola: lo scriva. Nove ore al giorno per 5 giorni, tremila euro netti al mese», sottolinea prima di spiegare di cosa si occupa la sua società. «La mia azienda consegna alimentari alla grande distribuzione. Siamo arrivati a 80 milioni di fatturato ma potremmo fare di più: il nostro giro d’affari è limitato dalla mancanza di personale».

Cercasi camionisti da 3mila euro al mese, ma non si trovano

Non è solo un problema di volontà, a volte mancano le possibilità economiche. «Per fare il camionista ci vuole la patente E. Per prenderla servono seimila euro circa e sei mesi di studio. Non tutti hanno la costanza e i soldi». Per sopperire alla mancanza di camionisti Anita, l’associazione della logistica aderente a Confindustria, propone di favorire gli ingressi di extracomunitari con la patente. «È sicuramente una strada. Ci sono tanti ucraini e kazaki pronti a fare questo mestiere».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Agosto 2021, 13:01

