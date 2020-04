Laura, ricercatrice italiana bloccata in Nuova Zelanda: «I voli sono sospesi, l'ambasciata non mi aiuta»

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Aprile 2020, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Questa la situazione descritta da, 27enne, «la terra più lontana che ci sia», a causa della sospensione dei collegamenti aerei legata all'emergenza coronavirus.Leggi anche >La ricercatrice, che si trova a Wellington dal 29 gennaio 2020, denuncia i prezzidei biglietti delle compagnie aeree e, il cui comportamento l'ha lasciata «amareggiata». Pintore, che sta svolgendo presso il National Institute of Water and Atmospheric Research (Niwa) una parte delle analisi nell'ambito di un dottorato di ricerca promosso dall'Università degli studi di Torino, sarebbe dovuta restare in Nuova Zelanda fino al 26 aprile 2020, data per la quale ha acquistato il biglietto di ritorno prima di partire dall'Italia. Tuttavia, a seguito dello scoppio della pandemia, la compagnia aerea Emirates, con la quale sarebbe dovuta tornare, ha sospeso i collegamenti dalla Nuova Zelanda per l'Italia per un periodo non definito.Il 21 Marzo Pintore racconta di essersi recata presso l'ambasciata italiana a Wellington per sapere se fossero state intraprese iniziative per fornire assistenza agli italiani presenti in Nuova Zelanda che si trovassero nella necessità di ritornare in Italia. «Sono stata ricevuta in un pianerottolo e, in maniera tanto garbata, quanto sbrigativa, un gentile funzionario- spiega la ricercatrice - Tralascio ogni considerazione sulla delusione mia delusione». Una settimana dopo la ricercatrice riceve un'email dell'ambasciatore italiano in Nuova Zelanda, Fabrizio Marcelli, indirizzata a tutti i connazionali. Pintore evidenzia un passaggio dell'email che l'ha lasciata «amareggiata», quello in cui l'ambasciatore afferma: «Se cessassimo però di avere una prospettiva egocentrica e guardassimo alla situazione del nostro Paese martoriato dal virus, agli sforzi eroici dei nostri operatori sanitari e alla situazione di altri Italiani, bloccati in Paesi meno sviluppati della Nuova Zelanda, valuteremmo la nostra situazione più realisticamente».Il 6 aprile una telefonata di un funzionario dell'ambasciata la informa della possibilità di acquistare i biglietti presso la Qatar Airways, che - tuttavia sottolinea Pintore - hannonon alla portata di un dottorando e che «l'ambasciata non avrebbe potuto aiutarmi in alcuna maniera». Una nuova email ricevuta ieri l'ha messa al corrente che a metà della prossima settimana cesseranno i voli speciali organizzati da vari Paesi europei e che i voli della Qatar Airways verranno sospesi dal 18 aprile. Tutti coloro che vogliono rientrare in Italia sono pertanto invitati ad approfittare in particolare dei voli speciali tedeschi. Ma in questo caso, sostiene Pintore, «da nessuna parte sono indicati gli orari di partenza e arrivo dei voli tedeschi, né tantomeno i relativi prezzi».«Mi rendo conto che l'Italia sta ora affrontando problemi gravissimi, al confronto dei quali i miei possono apparire irrilevanti, ma mi permetto in questa sede di interpretare le preoccupazioni di altri italiani che stanno vivendo questa esperienza, lontano dai loro cari, e sono meno fortunati di me - conclude la ricercatrice - Nonostante l'infelice esperienza, continuo a confidare nel fatto di essere parte di un grande Paese, che non si dimenticherà di un piccolo numero di concittadini che, in grandissima parte per motivi di lavoro e di ricerca, si trovano ora nella terra più lontana che ci sia».