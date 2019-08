Lampedusa, frana costone all'isola dei Conigli: sul posto ambulanze e vigili del fuoco. Si temono feriti

Una frana si è verificata poco fa sul costone che sovrasta l'isola dei Conigli, la spiaggia più famosa di Lampedusa. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco, dal mare sono arrivate anche le motovedette della Guardia costiera. Secondo le prime frammentarie notizie ci sarebbero dei feriti. «Sto andando in barca fino all'Isola dei conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento

non so molto altro». Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello che sta andando all'Isola dei Conigli dopo la frana che si è staccata da un costone. Non si ancora se ci sono feriti.



Dalle primissime ricostruzione pare che a provacare la mini-frana sarebbe stato un turista che si stava arrampicando. L'uomo, come apprende l'Adnkronos, è rimasto ferito e nella caduta ha provocato una caduta di massi e di polvere, ma non si tratta di una grossa frana. Sul posto un'ambulanza che lo sta portando al Poliambulatorio. Intanto è stato chiuso l'accesso all'Isola dei Conigli.



(foto d'archivio) Giovedì 22 Agosto 2019, 13:06

