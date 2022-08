Fa il bagno nel lago e non riemerge: scomparso un ragazzo di 17 anni. Era in gita con gli amici

Ore drammatiche sul lago per un gruppo di scout: vigili del fuoco e volontari hanno battuto lo specchio d'acqua palmo a palmo per il giovane scomparso nel lago di Lavarone in Trentino appena sopra la provincia di Vicenza e la Valdastico. L'allarme per il mancato rientro del ragazzo è scattato poco prima delle 16. Si tratta di uno scout vicentino di 17 anni in gita con altri 7 amici.

I pompieri volontari di Lavarone, assieme al nucleo sommozzatori di Trento (arrivato in elicottero) e ai volontari di Calceranica, hanno scandagliato le acque del lago. Oltre ai pompieri, sul posto sono intervenuti anche gli operatori di Trentino emergenza e le forze dell'ordine.

Il 17enne della provincia di Vicenza, era su un pedalò con altri scout: si sarebbe buttato in acqua e da quel momento non è più risalito. Presenti anche i carabinieri, già al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

