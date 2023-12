Ladri entrano in casa con le torce, la proprietaria mette su Facebook il video del furto: «Sono a volto scoperto, spero si possano riconoscere»

I ladri entrano in casa e la svaligiano in pieno giorno finendo nella telecamera dell'impianto d'allarme che non era stato azionato. La proprietaria decide allora di pubblicare su Facebook le immagini dei malviventi con i volti scoperti.

I ladri con la tuta bianca

Il furto dell'appartamento è stato eseguito nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre da una coppia di ladri, coperta dalle tute bianche, torcia in mano e accento dell’est Europa, che ha forzato la porta di ingresso di un appartamento in via Banchette, a Pino Torinese, sulla collina sopra Torino.

Poi i ladri arrivano in salone, e le telecamere li inquadrano, mentre eseguono il furto.

Sul caso adesso indagano i carabinieri. «Abbiamo 35 occhi elettrici – dice al Corriere la sindaca Alessandra Tosi – li utilizziamo per scovare i furbetti che scaricano rifiuti abusivamente, ma possiamo metterle a disposizione anche per i controlli». «Spero che con queste immagini si possano riconoscere», ha detto la padrona di casa vittima del furto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA