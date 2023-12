Milano, rapina un supermercato ma trova la Polizia all'interno: arrestato 48enne

La Polizia ha arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 48 anni, pregiudicato, per la rapina aggravata commessa ai danni di un supermercato del quartiere San Siro.

La Squadra Mobile milanese, dopo diverse rapine consumate dallo scorso agosto ai danni di negozi in zona San Siro, in particolare nell’area intorno a piazzale Selinunte, ha intensificato i controlli nei pressi delle farmacie e dei supermercati predisponendo mirati servizi dopo avere individuato, sulla base di un’attenta analisi del territorio e dei precedenti eventi, una serie di obiettivi ritenuti sensibili. Attenzione particolare è stata rivolta a un negozio di prodotti surgelati in via Rembrandt 22 teatro di tre rapine consumate da parte di un uomo, che, con il viso coperto, dopo aver minacciato le dipendenti, si impossessava dell’incasso. Proprio in quel supermercato, nel tardo pomeriggio di sabato 2 dicembre, poco prima della chiusura, è entrato un uomo con il viso coperto da una sciarpa e con il cappuccio della felpa calzato. In quel momento all’interno del negozio c’era solo un’addetta alle vendite che ha assecondato la richiesta del reo aprendo la cassa.

