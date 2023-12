Milano, ladre d'appartamento bambine: sorprese a scassinare porte a 10 e 12 anni

di Marta Goggi

La polizia ha fermato due bambine di 10 e 12 anni che sono state sorprese nell'intento di scassinare la porta di ingresso di uno stabile. Le due erano già note alle forze dell'ordine che le hanno seguite dalla stazione di Busto Arsizio fino al centro città, avendo notato che le due camminavano sole.

L'accaduto

La bambina di 12 anni era già nota alla polizia per furti in appartamenti. Colte in flagrante, all'inizio le due hanno cercato di negare l'evidenza, poi hanno consegnato gli strumenti che avevano per compiere i furti e sono state accompagnante in questura.

È a questo punto che la più grande è stata trovata nel sistema delle forze dell'ordine, con nomi e date di nascita diversi. Le due bambine, di etnia rom, hanno poi fornito un contatto da chiamare, che non apparteneva però ai genitori. La donna dall'altra parte della cornetta ha risposto dicendo che avrebbe mandato un avvocato di fiducia, che ha preso le due in affidamento. Per l'età inferiore ai 14 anni le due bambine non sono imputabili.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA