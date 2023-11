Sgominata banda del buco, nove arresti a Napoli

Sgominata una «banda del buco», a Napoli. Arrestate nove persone e scoperti scavi nel sottosuolo della città per derubare i negozi. I Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone (cinque in carcere e quattro agli arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo ed insieme ad altri 5 indagati, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, e, in particolare, di furti perpetrati con la cosiddetta “tecnica del buco”.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica - “VII Sezione Sicurezza Urbana”. Gli investigatori attribuiscono alla banda il furto ad un noto negozio di abbigliamento di via Chiaia, nel corso del quale gli indagati, dopo essersi introdotti nella rete dei sottoservizi fognari attraverso una grata in ferro sita in un condominio nel centro storico di Napoli ed avere effettuato una prolungata attività di scavo nel sottosuolo urbano, si sono impossessati di scarpe ed abbigliamento d’alta moda, per un valore complessivo di 173 mila euro.

La refurtiva è stata poi recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 10:49

